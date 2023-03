Raggiunta l'intesa politica, lo ha annunciato la presidenza di turno svedese

I negoziatori del Consiglio europeo e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla nuova direttiva per le energie rinnovabili. Lo riferisce su Twitter la presidenza di turno svedese dell’Unione europea.

— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) March 30, 2023

#TRILOGUE | @EUCouncil presidency and @Europarl_EN negotiators have reached a provisional political agreement on renewable energy. #RED

“Accolgo con favore l’accordo provvisorio con il Parlamento e il Consiglio su una serie di norme rafforzate sulle energie rinnovabili. Abbiamo raggiunto un compromesso ambizioso. La revisione delle norme sull’energia rinnovabile è una componente chiave del programma FitFor55 e un passo importante per la realizzazione dell’EUGreenDeal e del REPowerEU“. Così in un tweet la commissaria Ue all’Energia, Kadri Simson.

We have a deal!

I welcome the provisional agreement with the Parliament & Council on an enhanced set of rules on #renewableenergy.

We achieved an ambitious compromise. Revised #RED is a key component of the #FitFor55 & an important step in delivering #EUGreenDeal & #REPowerEU. pic.twitter.com/y0tEXKy5V3

— Kadri Simson (@KadriSimson) March 30, 2023