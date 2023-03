È stato condannato a 13 anni per aver ucciso la sua compagna, Reeva Steenkamp, nel 2013. I genitori della donna si opporranno al rilascio

Il campione paralimpico sudafricano Oscar Pistorius potrebbe essere rilasciato dal carcere questa settimana, 10 anni dopo aver ucciso la sua compagna, la modella 29enne Reeva Steenkamp. E’ stato condannato a 13 anni di reclusione, pena che sta scontando in una prigione vicino a Pretoria dal 2014. Una commissione per la libertà vigilata deciderà venerdì se l’ex atleta potrà essere rilasciato in anticipo: possibilità concessa dalla giustizia sudafricana a chi abbia dimostrato redenzione dopo aver scontato almeno la metà della pena. Tuttavia il processo di scarcerazione potrebbe richiedere giorni. Barry e June Steenkamp, i genitori di Reeva, hanno fatto sapere che si opporranno al rilascio di Pistorius e avranno la possibilità di rivolgersi alla commissione per la libertà vigilata durante l’udienza.

