Nel meeting si è parlato della sicurezza della centrale nucleare ucraina

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha incontrato il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, a Zaporizhzhia. Nel suo settimo viaggio in Ucraina, Grossi ha sottolineato il suo impegno e il suo sostegno a Kiev per “tutto il tempo necessario”. All’incontro fra lui e Zelensky hanno partecipato anche altri funzionari dell’Aiea. “Oggi ho incontrato il presidente ucraino Zelensky nella città di Zaporizhzhia e ho avuto un ricco scambio di opinioni sulla protezione della centrale nucleare di Zaporizhzhia e del suo personale. Ho ribadito il pieno sostegno dell’Aiea agli impianti nucleari dell’Ucraina”, ha poi twittato Grossi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata