Esplosioni vicino caserma forze russe a Melitopol, secondo l'amministrazione regionale si è trattato di un attacco delle forze ucraine. L'edificio è stato danneggiato e quattro persone sono rimaste ferite

La reazione dell’Occidente non cambierà i piani della Russia di schierare armi nucleari tattiche in Bielorussia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Ria Novosti.

“Nella situazione attuale le parti interessate dovrebbero concentrarsi sugli sforzi diplomatici per una soluzione pacifica della crisi Ucraina e spingere insieme per la fine delle tensioni”. Così Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri della Cina, rispondendo alla richiesta di commentare le notizie secondo cui la Russia intende dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia, come riporta il Global Times.

Alcune esplosioni sono state registrate vicino alla caserma delle forze di sicurezza russe a Melitopol, città Ucraina occupata nella regione di Zaporizhzhia. Secondo Vladimir Rogov, membro dell’amministrazione regionale, si è trattato di un attacco delle forze ucraine. L’edificio è stato danneggiato e quattro persone sono rimaste ferite. Lo riferisce l’amministrazione comunale, come riporta Ria Novosti.

“In mattinata hanno fatto saltare in aria l’auto del capo della polizia di Mariupol, Mikhail Moskvin. È vivo, è tutto a posto”. È quanto afferma una fonte tra le autorità locali all’agenzia russa Tass. L’auto è stata fatta esplodere a Mariupol, città Ucraina ora sotto il controllo russo. L’uomo ha riportato solo una leggera commozione cerebrale.

Kiev, respinti più di 60 attacchi russi nelle ultime 24 ore

Le forze russe si stanno concentrando per sferrare attacchi contro Kupiansk nel territorio di Kharkiv e Lyman, e Bakhmut, Avdiivka e Marinka, nel territorio di Donetsk. Lo ha riferito lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo aggiornamento mattutino. È quanto riporta Kyiv Independent. Nelle ultime 24 ore, la Russia ha lanciato due missili, 23 attacchi aerei e 38 attacchi MLRS contro l’Ucraina. L’aeronautica Ucraina ha condotto tre attacchi contro basi temporanee russe, mentre le forze missilistiche e di artiglieria ucraine hanno preso di mira un punto di controllo, quattro aree di concentrazione di truppe russe, armi e attrezzature militari, una stazione di guerra elettronica e un deposito di munizioni. Secondo lo stato maggiore, la Russia continua a subire pesanti perdite. Secondo quanto riferito, circa 100 corpi di soldati russi morti sono stati consegnati all’obitorio locale nell’ospedale del distretto centrale nel villaggio di Troitske nel territorio di Luhansk. Lo Stato Maggiore ha aggiunto che sono arrivati per le cure anche circa 140 soldati gravemente feriti.

Mosca: “Paesi Nato sono parte del conflitto”

“In effetti, i paesi della Nato sono parte del conflitto” in Ucraina. Lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa Nikolai Patrushev, in un’intervista a Rossiyskaya Gazeta, come riporta l’agenzia Tass. “Hanno creato un grande campo militare fuori dall’Ucraina”, ha spiegato Patrushev, “stanno inviando armi e munizioni alle truppe ucraine, fornendo loro informazioni, anche con l’aiuto di una costellazione di satelliti e di un numero significativo di veicoli aerei senza pilota. Istruttori e consiglieri della Nato addestrano il Militari ucraini e mercenari combattono come parte di battaglioni neonazisti”. E ha aggiunto: “Cercando di prolungare questo confronto militare il più a lungo possibile, non nascondono il loro obiettivo principale: la sconfitta della Russia sul campo di battaglia e il suo ulteriore smembramento”.

Zelensky: “Un morto in attacco russo su Sloviansk”

“Un altro giorno iniziato con il terrorismo della Federazione Russa. Lo stato aggressore ha bombardato la nostra Sloviansk. Sfortunatamente, c’è una persona morta e vittime di vari gradi di gravità”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio su Telegram. “Il nemico deve sapere: l’Ucraina non perdonerà le torture del nostro popolo, non perdonerà queste morti e ferite”, si legge nel messaggio, “tutti i terroristi russi saranno sconfitti. Chiunque sia coinvolto in questa aggressione sarà chiamato a rispondere”.

