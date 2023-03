Ieri il leader del Cremlino aveva annunciato il dispiegamento di armi nucleari in Bielorussia

Russia e Cina stanno sviluppando una cooperazione, anche tecnico-militare, ma “non si tratta di un’alleanza militare”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al canale televisivo Russia-24, come riportato dalla Tass. La cooperazione tra Mosca e Pechino non è “assolutamente” una minaccia per l’Occidente. “Non stiamo creando alcuna alleanza militare con la Cina. Sì, abbiamo anche una cooperazione nel campo della cooperazione tecnico-militare, non la nascondiamo, ma è trasparente, non c’è nulla di segreto”, ha detto Putin che ieri ha annunciato che Mosca dispiegherà armi nucleari tattiche in Bielorussia in un deposito che sarà pronto entro luglio

