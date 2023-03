Il leader di Kiev Volodymyr Zelensky: "Chiunque sia coinvolto in questa aggressione sarà chiamato a rispondere"

Nuovo bombardamento delle forze russe su Sloviansk, nell’oblast di Donetsk, nell’Ucraina orientale. Almeno una persona è morta e molte altre sono rimaste ferite. “Un altro giorno iniziato con il terrorismo della Federazione Russa. Lo stato aggressore ha bombardato la nostra Sloviansk. Sfortunatamente, c’è una persona morta e vittime di vari gradi di gravità”, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio su Telegram. “Il nemico deve sapere: l’Ucraina non perdonerà le torture del nostro popolo, non perdonerà queste morti e ferite“, si legge nel messaggio, “tutti i terroristi russi saranno sconfitti. Chiunque sia coinvolto in questa aggressione, sarà chiamato a rispondere“.

