Il leader del Cremlino evoca l'alleanza tra Germania, Italia e Giappone della Seconda Guerra mondiale

“Hanno annunciato che creeranno una Nato globale. Che cosa significa? All’inizio di quest’anno Gran Bretagna e Giappone hanno firmato un trattato di apertura reciproca, per stabilire contatti e sviluppare relazioni nella sfera militare. Per questo non noi, ma gli analisti occidentali, dicono che l’Occidente sta iniziando a creare un nuovo asse come quello che venne creato negli anni ’30 dai regimi fascisti in Germania e Italia e dal Giappone militarista”. Così il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista alla tv di Stato russa.

