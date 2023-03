Due persone sono rimaste ferite, l'esplosione ha lasciato un cratere di circa 15 metri di diametro

Due persone sono rimaste ferite e alcuni edifici danneggiati nella città russa di Kireevsk, nella regione di Tula a circa 200 km da Mosca. Lo riporta Ria Novosti. A causare l’esplosione, secondo le prime indiscrezioni del servizio di emergenza “la caduta di un drone con munizioni“. L’agenzia di stampa russa Tass ha riferito che le autorità hanno identificato il drone come un Tu-141 ucraino. Il Tu-141 entrò in servizio nell’esercito sovietico negli anni ’70 ma è stato ritirato dal servizio nel 1989, quindi reintrodotto in Ucraina nel 2014. Ha un’autonomia di circa 1.000 chilometri. L’esplosione è avvenuta a circa 300 chilometri dal confine con l’Ucraina e 175 chilometri a sud di Mosca. Il notiziario russo Meduza, con sede in Lettonia, ha riferito che l’esplosione ha lasciato un cratere di circa 15 metri di diametro e cinque metri di profondità.

