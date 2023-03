A Berlino, come in altre città tedesche, monumenti al buio per l'iniziativa

A Berlino Porta di Brandeburgo al buio per l’Earth Hour, iniziativa mondiale contro il cambiamento climatico che prevedeva lo spegnimento della luce per un’ora. In tutta la Germania oltre 600 città hanno partecipato, migliaia nel mondo: al buio anche monumenti famosi con l’Empire State Building negli Stati Uniti e il Taj Mahal in India.

