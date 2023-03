Il presidente Usa: "Cina e Russia non lo hanno fatto"

“Abbiamo notevolmente ampliato le nostre alleanze. Non l’ho visto accadere con la Cina e/o la Russia, o con nessun altro al mondo”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel corso del suo intervento al termine dell’incontro con il primo ministro canadese Justin Trudeau a Ottawa. “Siamo in una situazione negli Stati Uniti in cui la NATO è più forte, siamo tutti insieme: il G7, l’ASEAN, il Giappone e la Corea. Il mio staff mi fa notare che ho incontrato l’80 per cento dei leader mondiali da quando sono presidente. Siamo noi che espandiamo le nostre alleanze, non i nostri oppositori. “Ditemi dove stanno andando”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca.

