La presidente della Camera dei deputati è arrivata a Taipei nonostante l'ira della Cina

La presidente della Camera dei deputati della Repubblica Ceca, Marketa Pekarova Adamova, è arrivata a Taiwan con una delegazione di 150 persone per una visita per rafforzare i legami reciproci tra i due Paesi, scatenando l’ira della Cina. Pekarova Adamova ha affermato che la visita di sei giorni si concentrerà su affari, commercio, ricerca, istruzione, cultura e altre relazioni. A capo di quella che ha definito la più grande delegazione nella storia delle relazioni ceco-taiwanesi, Pekarova Adamova ha sottolineato l’amicizia e il sostegno reciproci dei due Paesi. La 38enne politica ceca incontrerà i leader dell’isola, tra cui il presidente taiwanese Tsai Ing-wen e il primo ministro, e parlerà al Parlamento. Ha detto che la Cina ha messo in guardia Praga contro il viaggio. Il ministro degli Esteri taiwanese Joseph Wu ha affermato che la visita è stata “una prova evidente che la Repubblica Ceca non cede alle minacce e mostra forte sostegno e amicizia a Taiwan”.

