Nel mirino della Gdf fabbricati e terreni di un pregiudicato

I Finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un decreto di confisca, in applicazione della normativa antimafia, di 9 fabbricati e 44 terreni nelle province di Rimini e Pesaro-Urbino, 6 società con sede legale in Rimini e provincia, che operano nei settori della costruzione di edifici residenziali e non residenziali, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, fabbricazione di computer e unità periferiche, disponibilità finanziarie per 210 mila euro e crediti per oltre 1 milione e 900 mila euro derivanti da lavori eseguiti usufruendo dei ‘ bonus 110%’e bonus facciate’ per un valore complessivo stimato di oltre 14 milioni di euro nei confronti di un italiano della provincia di Rimini. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale del capoluogo emiliano che, in considerazione del profilo criminale, dell’esiguità dei redditi dichiarati e dell’evidente sproporzione rispetto al patrimonio acquisito nel tempo, ha ritenuto chel’uomo , considerato socialmente pericoloso, per il tenore di vita sostenuto, potesse vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose. Al pregiudicato è stata anche applicata una misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale cobbligo di dimora nel comune di Rimini.

