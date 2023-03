Il presidente: "Siamo in una fase decisiva della lotta per la nostra indipendenza e sovranità"

Volodymyr Zelensky ha partecipato alla cerimonia di consegna dei diplomi a 334 nuovi ufficiali della Guardia nazionale ucraina. “Siamo in una fase decisiva della lotta per la nostra indipendenza e sovranità, la lotta per l’Ucraina”, ha detto il presidente durante il suo discorso a Kiev. “Non ho dubbi che saremo in grado di proteggere il Paese e di conquistare la sicurezza, la libertà e la pace a lungo termine per il popolo ucraino. Dobbiamo fare di tutto per accelerare questo risultato, per accelerare la nostra vittoria”, ha aggiunto Zelensky.

