Approvata dalla Knesset con 61 voti favorevoli e 47 contrari

La Knesset, il parlamento israeliano, ha approvato una legge che proteggerebbe il primo ministro Benjamin Netanyahu dall’essere considerato non idoneo a governare a causa del processo in cui è coinvolto per corruzione e delle accuse di conflitto di interessi nei suoi confronti. La legge per proteggere Netanyahu è passata con 61 voti favorevoli contro i 47 contrari. La legge stabilisce che un primo ministro può essere ritenuto inadatto a governare solo per motivi di salute o mentali e che solo lui o il suo governo possono prendere questa decisione. Si tratta della prima di numerose leggi che compongono la contestata revisione del sistema giudiziaria voluta dal governo.

Il provvedimento arriva dopo che il procuratore generale del Paese ha affrontato le crescenti richieste degli oppositori di Netanyahu di dichiararlo inadatto a governare a causa dei suoi problemi legali. Il procuratore generale ha già vietato a Netanyahu di partecipare alla revisione legale, affermando che è a rischio di conflitto di interessi a causa del suo processo per corruzione. I critici affermano che la legge è fatta su misura per Netanyahu, incoraggia la corruzione e approfondisce il divario tra gli israeliani sulla revisione del sistema giudiziario.

