A Tel Aviv proseguono le proteste dei cittadini contro la riforma giudiziaria voluta dal governo

A Tel Aviv i manifestanti hanno bloccato l’autostrada principale per protestare contro la riforma della giustizia portata avanti dal governo. La polizia ha usato idranti per disperdere la folla, come già era successo nella città di Haifa. Gli israeliani in corteo hanno bloccato le principali arterie stradali, incendiato pneumatici vicino a un importante porto marittimo, sventolato una grande bandiera israeliana e uno striscione con la Dichiarazione di indipendenza del Paese. Almeno 26 persone, secondo la polizia, sono state arrestate a Tel Aviv per disordini pubblici.

