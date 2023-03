A Tel Aviv manifestanti vestiti come nella serie tv 'The Handmaid's Tale'

Continuano in Israele le proteste contro il progetto di riforma della giustizia voluto dal premier Benjamin Netanyahu, che ridurrebe l’autonomia della magistratura, secondo i critici. A Tel Aviv, come accade ormai ogni sabato, l’opposizione è scesa in piazza. Per l’occasione i dimostranti si sono vestiti come le donne della serie tv ‘The Handmaid’s Tale’, nella quale sono soggiogate da un regime teocratico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata