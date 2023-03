L'attrice e modella ha postato l'immagine sui social

Carla Bruni si fa immortalare su un cumulo di rifiuti in strada a Parigi, in Francia, e dichiara: “Ecco la primavera” scrive su Instagram, poi alcune emoticon di fiori e il ringraziamento alla sindaca Anne Hidalgo.

L’attrice, cantautrice e modella ha postato l’immagine sui social. Sotto, sono comparsi alcuni commenti di chi ha difeso i netturbini in sciopero a Parigi, ragione per la quale da settimane si sta accumulando la spazzatura in strada in diverse città francesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carla Bruni (@carlabruniofficial)

