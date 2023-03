Dopo il gol del possibile pareggio dell'Al-Nasr a pochi minuti dalla fine della partita, l'arbitro Mohamed Farouk ha rilevato un tocco di mano rivedendo le immagini dal cellulare di un tifoso

Ha annullato un gol rivedendo le immagini dell’azione incriminata sul telefonino di uno spettatore. Per questo motivo, la Federcalcio egiziana ha sospeso un arbitro e i suoi collaboratori. L’episodio è avvenuto durante il match della seconda divisione egiziana tra Suez e Al-Nasr. In questa categoria, il Var non è consentito. Dopo il gol del possibile pareggio dell’Al-Nasr a pochi minuti dalla fine della partita, l’arbitro Mohamed Farouk ha rilevato un tocco di mano rivedendo le immagini dal cellulare di un tifoso e ha deciso di annullare la rete.

INSOLITE ! 🇪🇬📺 En D2 égyptienne lors du match entre Suez SC contre Al-Nasr hier, l’arbitre Mohamed Farouk est allé revisionner l’action sur le téléphone d’un spectateur pour ensuite annuler le but ! Une action qui fait beaucoup réagir !

Il Suez ha vinto il match per 3-1 dopo un recupero di un quarto d’ora. Farouk ha lasciato il campo sotto la protezione della polizia, tra le proteste dei giocatori e dei dirigenti dell’Al-Nasr che hanno anche minacciato un’azione legale nei confronti del direttore di gara. La Federazione egiziana ha dichiarato in un comunicato che il portoghese Vitor Pereira, che ha sostituito l’inglese Mark Clattenburg come capo del comitato arbitrale, ha deciso di sospendere l’arbitro e i suoi collaboratori per un periodo indefinito. “Il Comitato ha deciso di svolgere un’indagine approfondita sull’incidente in cui Mohamed Farouk, l’arbitro della partita, ha utilizzato un telefono cellulare per rivedere una delle immagini degli eventi della partita”, viene spiegato nel comunicato.

