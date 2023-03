Ancora da chiarire le cause del rogo. Non sono segnalati feriti

Un imponente incendio ha avvolto una chiesa nella contea di Burlington, nel New Jersey meridionale lunedì sera. Le fiamme sono divampate alle 18, ora locale. Non sono segnalati feriti. La WPVI riferisce che i funzionari ritengono che l’incendio possa essere iniziato nel santuario della chiesa, ma la causa è ancora in fase di indagine.

