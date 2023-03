Incontro al Cremlino per discutere piano di pace in Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto a Mosca il suo omologo cinese Xi Jinping. L’incontro dei due leader, avvenuto al Cremlino, è una spinta politica per il presidente russo, isolato dopo che la Corte penale internazionale lo ha accusato di crimini di guerra in Ucraina. Xi ha presentato a Putin il piano cinese per la pace.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata