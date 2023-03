Continua la protesta in tutto il Paese contro la riforma delle pensioni

Bloccato in Francia, in un subborgo di Parigi, un importante impianto di smaltimento dei rifiuti. Circa 100 lavoratori hanno limitato l’accesso ai camion della spazzatura, recentemente requisiti e riempiti di immondizia. L’iniziativa proprio nel momento in cui l’emergenza rifiuti nella capitale francese sembrava in via di miglioramento. Continuano in tutto il Paese manifestazioni e sciopere per protestare contro i piani del governo di innalzare l’età pensionabile in Francia da 62 a 64 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata