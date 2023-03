Opposizione nelle strade della capitale Nairobi

Manifestazione dell’opposizione per le strade della capitale del Kenya Nairobi: i dimostranti protestano contro il governo per l’inflazione, guidati dal partito Azimo La Umoja di Raila Odinga. Le forze dell’ordine hanno sparato gas lacrimogeni per bloccare l’avanzata dei manifestanti.

