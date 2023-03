Il carico rientra nel programma 'Grain from Ukraine'

È approdata al porto di Mombasa, in Kenya, la nave con 30mila tonnellate di grano ucraino come parte del programma umanitario ‘Grain from Ukraine’ lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. È il quinto cargo in arrivo dal Paese europeo martoriato dalla guerra. Accompagnato da vari dignitari, il vicepresidente del Kenya, Rigathi Gachagua, ha accolto la spedizione al porto. La donazione è stata finanziata da diversi Paesi, tra i quali la Norvegia, il Belgio, l’Italia, la Repubblica Ceca e il Regno Unito.

