La gente spaventata scappa nelle strade

Il violento terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito l’Ecuador meridionale, causando la morte di almeno 14 persone, è stato avvertito anche nel Perù settentrionale. Migliaia di persone si sono riversate nelle strade per lo spavento subito dopo il sisma. La regione più colpita in Perù è stata Tumbes, dove le persone si stavano godendo una giornata di shopping nel fine settimana. Diversi edifici hanno riportato danni. Alcuni muri sono crollati. Ordinata la chiusura di tre tunnel per il traffico veicolare.

