Migliaia in piazza contro il governo. Agenti usano gas lacrimogeni

Proseguono le proteste a Parigi contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Migliaia di persone sono scese in piazza sabato 18 marzo a Parigi, paralizzando di nuovo la capitale francese. Alcuni manifestanti si sono scontrati con la polizia, schierata in assetto antisommossa. Gli agenti hanno usato i gas lacrimogeni per dispedere la folla. Decine di cassonetti della spazzatura sono stati dati alle fiamme. Le proteste sono andate avanti per tutta la notte.

