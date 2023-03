Manifestazione nella capitale: migliaia di persone in piazza

Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha preso parte all’imponente manifestazione nella piazza principale di Città del Messico per commemorare l’85esimo anniversario dell’espropriazione dell’industria petrolifera da parte del Messico, avvenuta nel 1938. Erano presenti migliaia di persone. Obrador ha dedicato parte del suo discorso lodando l’ex presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt, che non appoggiò attivamente l’espropriazione petrolifera del 1938, nonostante molte imprese fossero americane. “La presidenza Roosevelt ha applicato la politica di buon vicinato con i Paesi del continente americano, in quel momento sono stati definiti i principi della cooperazione economica e politica”, ha detto Obrador.

