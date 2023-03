Il presidente russo ha incontrato i vertici militari "dell'operazione militare speciale" in corso in Ucraina

Il Presidente russo Vladimir Putin ha visitato il posto di comando dell’operazione militare speciale a Rostov sul Don. In precedenza, Putin ha visitato la città portuale di Mariupol, il suo primo viaggio nel territorio ucraino che Mosca ha annesso illegalmente a settembre. Mariupol è diventata un simbolo mondiale di sfida dopo che le forze ucraine, in inferiorità di armi e di equipaggio, hanno resistito in un’acciaieria per quasi tre mesi prima che Mosca ne prendesse il controllo a maggio. Sabato Putin si è recato in Crimea, a breve distanza a sud-ovest di Mariupol, per celebrare il nono anniversario dell’annessione della penisola del Mar Nero all’Ucraina.

