Il fenomeno la sera di venerdì 17 marzo: forse detriti spaziali in fiamme

Misteriose scie di luce sono apparse nel cielo dell’area intorno a Sacramento, in California, la sera di venerdì 17 marzo, scioccando la gente che stava celebrando la festa di San Patrizio. Molti video sono stati pubblicati sui social. AP ha diffuso quello di Jaime Hernandez. Secondo Jonathan McDowell, astronomo dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, la scia luminosa potrebbe essere stata causata da detriti spaziali in fiamme.

