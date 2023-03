Manifestazione contro il razzismo a Londra in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali del 21 marzo. L’obiettivo della protesta, opporsi alla legislazione restrittiva prevista dal governo britannico per impedire le migrazioni dal canale della manica. Le proteste si sono svolte nella centrale Regent street.

