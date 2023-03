L'incidente ha coinvolto alcuni visitatori, uno ha riportato ferite gravi

Incidente allo zoo di San Antonio, in Texas. Sette persone sono rimaste ferite dopo che un grosso ramo di un albero si è spezzato cadendo su delle panchine dove erano seduti alcuni visitatori. Il portavoce dei vigili del fuoco della città, Joe Arrington, ha detto che i feriti includevano bambini e adulti. Tra queste una sola ha riportato ferite gravi mentre le altre sono state portate in ospedale per precauzione.

