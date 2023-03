Nell'operazione sotto copertura uccisi 4 palestinesi

(LaPresse) L’unità antiterrorismo della Difesa israeliana ha effettuato un’operazione sotto copertura a Jenin, in Cisgiordania, supportata dall’esercito e dalla polizia di frontiera. Nel raid, nel quale sono scoppiati scontri a fuoco nel campo profughi, sono stati uccisi 4 palestinesi e altri 20 sono rimasti feriti. Nelle immagini gli agenti risalgono in auto, sparando, circondati dai palestinesi, per lasciare la zona dopo l’azione. A terra un ferito, trascinato via dalle persone. Secondo fonti palestinesi due dei morti sono miliziani, uno di Hamas, l’altro della Jihad Islamica. Il terzo è un sedicenne. Non si conosce l’identità della quarta vittima. Le autorità militari dello Stato ebraico non hanno diffuso dettagli.

