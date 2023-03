La polizia di Vienna ha riferito di essere stata informata del possibile attentato dall'intelligence austriaca e ha annunciato su Twitter di aver aumentato le misure di sicurezza davanti ad alcuni edifici

Allarme in Austria per un possibile “attacco di matrice islamista” contro le chiese di Vienna. La polizia viennese ha riferito di essere stata informata del possibile attentato dall’intelligence austriaca e ha annunciato su Twitter di aver aumentato le misure di sicurezza davanti ad alcuni edifici, a partire dalle chiese. “C’è una minaccia non specifica di un attacco contro le chiese“, ha scritto la polizia di Vienna, “se dovesse esserci un pericolo concreto per la popolazione in un luogo specifico, la polizia di Vienna diramerà immediatamente un avviso tramite tutti i canali disponibili”.

#Breaking: You’ll encounter a larger number of police forces with special equipment in the entire city area. There is a non-specific threat of an assault against churches. #W1503 — POLIZEI WIEN (@LPDWien) March 15, 2023

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata