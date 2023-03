Foto dall'archivio

Almeno 38 le persone salvate dalla guardia costiera turca

Due barche che trasportavano dozzine di migranti sono affondate oggi al largo della costa egea della Turchia, causando la morte di quattro persone. La guardia costiera turca ha salvato 38 persone e recuperato i quattro corpi, ha riferito l’agenzia statale Anadolu. Non è chiaro, al momento, quante persone fossero a bordo delle imbarcazioni, mentre la guardia costiera turca continua a cercare altri possibili superstiti al largo della località costiera di Kusadasi.

I migranti soccorsi sono stati portati in ospedale per essere curati, ha riferito l’agenzia di stampa privata Dha. Le loro nazionalità non sono state ancora rese note.

