Il corpo della ragazzina trovato in un bosco

Una 12enne è stata uccisa a coltellate in Germania. Il suo corpo è stato rinvenuto domenica in un bosco a Freudenberg – a circa 100 chilometri da Coblenza – nei pressi di un’ex stazione ferroviaria. Il ritrovamento è avvenuto dopo una massiccia perquisizione della polizia. Il corpo era lungo il percorso che la vittima avrebbe dovuto fare per tornare a casa dopo essere stata da un’amica. Due ragazzine di 12 e 13 anni hanno confessato il delitto. Le presunte colpevoli sono al di sotto dell’età della responsabilità penale, che in Germania è di 14 anni. Non sono state quindi arrestate, ma prese in custodia da un ufficio di assistenza ai giovani.

La ragazza, identificata solo con il nome Louise per motivi di privacy, è scomparsa sabato dopo aver fatto visita a un amico. È stata trovata pugnalata a morte domenica in un bosco vicino a un’ex stazione ferroviaria dopo una massiccia perquisizione della polizia. Il procuratore Mario Mannweiler ha detto ai giornalisti che “dobbiamo presumere che il crimine sia stato commesso da due bambini della cerchia di conoscenti della vittima”.

I due sospetti avevano 12 e 13 anni, hanno detto i funzionari. I funzionari si sono rifiutati di fornire ulteriori dettagli sulla loro identità, sesso, movente o se conoscevano la vittima a scuola. A causa della loro giovane età, i due bambini sono al di sotto dell’età della responsabilità penale che in Germania è di 14 anni. Non sono stati quindi arrestati ma presi in custodia da un ufficio di assistenza ai giovani.

