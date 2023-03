Sono almeno 68 i morti e 134 i feriti

Il ciclone Freddy, che sta colpendo l’Africa meridionale, ha ucciso almeno 68 persone in Malawi e Mozambico. I feriti, invece, sono 134. La tempesta ha distrutto interi villaggi, sommerso di fango le abitazioni e squarciato le strade. Gran parte dei danni subiti in Malawi riguardano case costruite in aree vietate, vicino a fiumi, dove si sono verificate frane e inondazioni senza precedenti.

