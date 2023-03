Il gesto in solidarietà con le adolescenti ricercate dalla polizia per una coreografia

(LaPresse) Una ragazza posta un video in cui balla senza velo di fronte al carcere di Evin a Teheran sulle note di ‘Calm Down’ di Selena Gomez e Rema. Il gesto in segno di solidarietà con 5 adolescenti che avevano inscenato una danza con coreografie per accompagnare lo stesso brano. Il video postato sui social è diventato virale e ora le giovani sono ricercate dalle autorità, secondo i media di opposizione iraniani. Nella Repubblica islamica le donne sono obbligate a indossare l’hijab e non possono ballare in pubblico.

