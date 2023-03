La protesta è contro il progetto di riforma della giustizia voluto da Netanyahu

Ancora un’imponente manifestazione a Tel Aviv, in Israele, nel weekend, per protestare contro il progetto di riforma della giustizia voluto da Benjamin Netanyahu. Nei giorni scorsi Netanyahu è stato in visita anche in Italia, per bloccare il suo viaggio era stato bloccato l’aeroporto ma il primo ministro era partito ugualmente.

