26 arresti al corteo contro la riforma delle pensioni

 Ventisei persone sono state arrestate a Parigi durante le proteste in corso nella capitale francese contro la controversa riforma delle pensioni. Lo riferisce la questura parigina, come riporta Bfmtv. I dimostranti hanno appiccato fuochi, lanciato spazzatura per le strade e si sono scontrati con gli agenti.

