Italian Design Day a New York, l'Istituto di Cultura e l'ICE hanno organizzato, in coordinamento con il Consolato Generale, due grandi eventi su design e luce. L'Istituto ha ospitato quale Ambasciatore del Design Italiano, Silvia Damiani, nella sua veste di Presidente di Venini e Vice Presidente di Damiani. Nel suo intervento Silvia Damiani ha descritto in particolare i processi creativi della storica vetreria di Murano, mostrando alcuni pezzi della collezione e illustrando i principi tradizionali dell'azienda e la strategia che ha consentito in questi anni di espandere la produzione e l'esportazione in tutto il mondo.

Nell’altra sessione del giorno, l’ICE di New York ha ospitato dinanzi a un audience ricca di esperti, architetti, designers un panel molto autorevole con Adolfo Guzzini, che ha illustrato la filosofia di illuminazione di IGuzzini, l’architetto Enzo Eusebi che ha spiegato in particolare la genesi dell’Albero della Luce, Il Presidente della Scuola di Architettura del New York Institute of Technology, Maria Perbellini, l’Architetto Alberto Fiorenzi di IMesh che ha valorizzato gli effetti di luce offerti dai nuovi materiali di copertura e l’Architetto Jesse Lazar, Direttore dell’American Institute of Architects, che ha trattato il tema dell’illuminazione degli spazi bui nella città di New York. Il dibattito ha fatto emergere le capacità creative ed innovative del design italiano nel settore dell’illuminazione e valorizzato alcuni progetti iconici di designer e architetti italiani in Italia, a New York e nel resto del mondo.

