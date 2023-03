Sarebbe stato chiesto un milione di euro di riscatto, gli ostaggi in una farmacia

Sarebbero due le persone prese in ostaggio in una farmacia nel centro di Karlsruhe in Germania. Secondo quanto riferisce Stuttgarter Zeitung, il sequestratore ha chiesto un milione di euro per lasciare liberi gli ostaggi. Un portavoce della polizia ha spiegato che gli specialisti del gruppo di negoziazione, appositamente formati per i colloqui in situazioni di ostaggio, sono in contatto con il sequestratore.

L’area è stata completamente transennata e sono stati annullati alcuni eventi che si dovevano tenere nella zona, come un concerto presso la Konzerthaus e uno show di un noto addestratore di cani, come riportano i media tedeschi. Inoltre, molte persone sono rimaste bloccate e non possono tornare a casa. La polizia di Karlsruhe ha comunicato di aver aperto una scuola per accogliere i cittadini bloccati.

Il sequestratore è in possesso di un’arma da fuoco. Lo riporta lo Stuttgarter Zeitung. Alcuni residenti della zona hanno riferito di aver sentito degli spari. Sul posto è in corso una vasta operazione della polizia e sono presenti diversi veicoli dei servizi di emergenza.

