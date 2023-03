Nella capitale l'incontro tra Meloni e il primo ministro di Israele

Cittadini israeliani sono scesi in piazza a Roma per protestare contro la riforma della Giustizia voluta dal premier Netanyhau. Una riforma – secondo gli organizzatori – che sottopone il potere giudiziario a quello politico andando a penalizzare le minoranze del paese. La manifestazione, che si è tenuta piazza Santi Apostoli era in concomitanza con l’incontro di Netanyahu con la premier Giorgia Meloni.

