Le parole del presidente ucraino: "Auguro successo democratico ed europeo alla Georgia"

Nel suo discorso serale alla nazione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato della situazione in Georgia auspicando un “successo democratico, un successo europeo”, a proposito delle manifestazioni di piazza contro la discussa legge sugli ‘agenti stranieri’. “Non c’è ucraino che non auguri il successo alla nostra amica Georgia”, ha detto il presidente ucraino che ha voluto ringraziare tutti i manifestanti scesi in piazza a Tbilisi in sostegno di Kiev “Voglio ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno tenuto bandiere ucraine nelle piazze e nelle strade della Georgia. Voglio ringraziarvi per il nostro inno nazionale che è stato suonato a Tbilisi. Questo è rispetto per l’Ucraina e voglio esprimere il mio sincero rispetto per la Georgia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata