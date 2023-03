Secondo le truppe israeliane facevano parte della Jihad islamica

Almeno tre palestinesi sono stati uccisi in una sparatoria con le truppe israeliane giovedì, l’ultimo episodio di spargimento di sangue quasi quotidiano in Cisgiordania. La polizia israeliana ha dichiarato che le truppe hanno fatto irruzione nel villaggio di Jaba per arrestare dei sospetti ricercati per attacchi a soldati israeliani nelle vicinanze. I sospetti hanno aperto il fuoco contro le truppe israeliane, che hanno risposto al fuoco uccidendone tre: sarebbero tutti membri del gruppo militante della Jihad islamica, ha dichiarato la polizia. La polizia ha pubblicato una foto di fucili d’assalto, pistole, munizioni e altri oggetti che le truppe hanno catturato dai sospetti.

Il Ministero della Sanità palestinese ha identificato gli uomini come Sufyan Fakhoury, 26 anni, Nayef Malaisha, 25 anni e Ahmed Fashafsha, 22 anni, e ha detto che sono stati colpiti dal fuoco israeliano durante l’operazione militare. Il gruppo militante Jaba ha dichiarato di aver aperto il fuoco e lanciato ordigni esplosivi contro le forze israeliane dopo l’uccisione del suo comandante, Fakhoury, un ex prigioniero incarcerato da Israele. Ha inoltre affermato di aver abbattuto un drone israeliano durante gli scontri con l’esercito.

