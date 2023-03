Immagine da Instagram

I Duchi del Sussex per la prima volta la hanno chiamata con la sua carica reale

Lilibet, figlia di Harry e Meghan, è stata battezzata in California. La principessa Lilibet Diana è nata nel giugno 2021 e, secondo quanto riporta Bbc, sarebbe stata battezzata venerdì. Con l’annuncio, è stata chiamata per la prima volta Principessa Lilibet Diana, il che conferma che Harry e Meghan useranno i titoli reali per chiamare i loro figli, nonostante l’allontanamento dalla Royal Family.

Secondo Bbc, alcuni membri della famiglia reale sono stati invitati al battesimo.

Secondo le informazioni che circolano, i Duchi del Sussex vorrebbero che siano i figli a decidere se utilizzare o meno i titoli reali una volta grandi. Le regole in merito alle cariche per i figli nella famiglia reale risalgono, riporta Bbc, al 1917, decise da Re Giorgio V.

