Altre due persone hanno perso la vita nell'esplosione avvenuta a Mazar-e-Sharif: sospetti sull'Isis

Una bomba ha ucciso Daud Muzmal, governatore provinciale nominato dai Talebani e altre due persone a Mazar-e- Sharif, in Afghanistan. L’esplosione è avvenuta nell’ufficio del governatore. L’attacco non è stato ancora rivendicato, ma le autorità sospettano che possa essere opera dell’Isis della provincia di Khorasan. Il gruppo ha aumentato i suoi attacchi in Afghanistan da quando i Talebani hanno preso il controllo del Paese nell’agosto 2021. Tra gli obiettivi vi sono pattuglie talebane e membri della minoranza sciita dell’Afghanistan.

