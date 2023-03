Il commissario Ue: "Servono a dare orientamento in una fase di transizione"

“La Commissione europea ha presentato le linee guida per le politiche di bilancio della prossima fase, strumento utile per i governi nazionali, per tutte le decisioni che vanno prese quindi i piani a medio termine di stabilità e convergenza e i bilanci per il 2024”, così il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni in un punto stampa al termine della riunione settimanale del collegio dei commissari a Bruxelles. “Il senso delle linee guida è dare orientamento in una fase di transizione tra le vecchie regole del patto di stabilità e le nuove regole su cui stiamo cercando intesa“, ha continuato il commissario che ha poi concluso: “Restano fermi i principi come sostenere la crescita, proteggere gli investimenti, portare il debito in un percorso di graduale discesa e contribuire a ridurre l’inflazione che resta una minaccia per le nostre economie e i nostri concittadini”.

