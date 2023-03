Ad Avdiivka in molti hanno dovuto scappare. In città vivevano ancora 2mila persone, tra cui 30 bambini

Mentre infuria il conflitto nella regione del Donetsk, in Ucraina, la polizia di Avdiivka evacua numerose famiglie. In città, nonostante i pesanti bombardamenti, vivono ancora circa 2mila persone, tra cui 30 bambini. “Non si preoccupano delle persone, non si preoccupano degli edifici, dei negozi. Non hanno bisogno di nulla. Hanno solo bisogno di fare terra bruciata, credo”, dice Gennadiy Yudin, capo della polizia di pattuglia di Avdiivka. Nel frattempo l’Ong ‘Medici senza frontiere’ evacua le persone anziane in aree più sicure utilizzando un treno medico speciale.

