Cittadini e cittadine hanno chiesto al governo più garanzie nei confronti delle donne e dei loro diritti

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, centinaia di persone hanno partecipato a una manifestazione rimepiendo le strade di Seul, in Sud Corea. Cittadini e cittadine hanno chiesto al governo più garanzie nei confronti delle donne e dei loro diritti. Una partecipante, inoltre, ha affermato che si augura che vengano intraprese azioni per eliminare la sistematica discriminazione di genere nel Paese.

