Fonti vicine al caso hanno riferito alla tv pubblica spagnola Tve che la famiglia della bambina ha sporto denuncia lo scorso dicembre

La polizia catalana ha arrestato due minori e ne ha identificati altri tre, accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una bambina di 11 anni nel centro commerciale Magic di Badalona, a nord di Barcellona, nel novembre dello scorso anno. Fonti vicine al caso hanno riferito alla tv pubblica spagnola Tve che la famiglia della bambina ha sporto denuncia lo scorso dicembre per violenza sessuale, in seguito alla quale l’unità per i minori dei Mossos ha aperto un’indagine. Finora sono stati identificati cinque dei presunti responsabili, tre di loro hanno meno di 14 anni e non sono quindi imputabili.

La sorella maggiore della vittima, parlando al programma Tv3, ha spiegato che la bambina stava guardando dei vestiti in una vetrina di un centro commerciale di Badalona quando “circa sei ragazzi” l’hanno avvicinata, uno di loro con un coltello in mano, e dopo averla minacciata l’hanno portata nei bagni del centro commerciale. Dopo la violenza, l’undicenne si è rivolta a una guardia di sicurezza cercando di raccontare quello che le era successo, ma lui, ha riferito la sorella, l’ha liquidata rispondendole: “Cosa stai dicendo, vai di là”. Dei sei responsabili al momento ne sono stati identificati cinque.

