La ricorrenza religiosa indù segna l'arrivo della primavera

Milioni di persone di religione induista hanno celebrato in India la festa di Holi, la ricorrenza religiosa dei colori che segna l’arrivo della primavera. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, le celebrazioni di Holi hanno riportato i fedeli per le strade, con i volti dipinti con polveri colorate per omaggiare il rito che simboleggia la rinascita e la reincarnazione. Ai festeggiamenti si uniscono persone di tutte le fedi.

